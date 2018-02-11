Кадыров сообщил о возвращении батальона военной полиции из Сирии в Чечню

В Чечню прибыл личный состав батальона военной полиции Минобороны России, который полтора года нес службу в сирийском Алеппо. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

«393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой», — написал Кадыров.

Кадыров добавил, что несколько военнослужащих получили государственные награды.

В декабре 2016 года в сети появилось видео с военной базы неподалеку от Грозного, на котором, как утверждалось, были сняты военные, готовящиеся к отправке в Сирию. Похже Кадыров подтвердил, что в Сирии находится один батальон военной полиции из Чечни.