Роскосмос перенес запуск «Прогресса» из-за автоматического выключения двигателей на старте

Роскосмос перенес пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08» на 13 февраля. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», — говорится в сообщении.

По данным источника Интерфакс, причиной отмены могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А».

«Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь», — сказал он.

Специалисты планировали попробовать пристыковать «Прогресс МС-08» к МКС по самой короткой за всю историю программе — за два витка. Таким образом, путь «Прогресса» от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.

Если запуск состоится 13 февраля, то «Прогресс» прибудет к МКС по стандартной схеме — за двое суток.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось. Позже стало известно, что его программное обеспечение не было подготовлено к запуску с нового космодрома.