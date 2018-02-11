В работе Райффайзенбанка произошел сбой из-за проблем с проведением операций по картам. Об этом сообщается в твиттере организации.

«Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», — говорится в сообщении.

В банке отмечают, что уже обнаружили проблему, которая привела к сбою в работе.

«Сейчас произошл внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сказали в банке, передает РИА Новости.

Райффайзенбанк — дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International AG. В банковской системе РФ Райффайзенбанк, по состоянию на 1 декабря, занимал 14 место.