«Гринпис России» направил обращение Медведеву из-за ввоза просроченных химикатов

«Гринпис России» просит председателя российского правительства Дмитрия Медведева поручить соответствующим ведомствам обеспечить дополнительные меры, «направленные на пресечение попыток ввоза товаров, в отношении которых есть подозрение, что их реализация и использование в рамках срока годности сомнительны». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным экологов, в 2016 году компания Roca Petrol из Польши ввезла в Россию более 2,6 тысяч бочек токсичного чистящего средства для металлоконструкций с истекающим сроком годности. Этот товар не был оплачен и до сих пор находится на таможенном складе Калининграда.

В организации отметили, что любая европейская фирма «пользуясь несовершенством российского и международного законодательства», может ввезти на территорию страны продукцию с истекающим сроком годности, которая уже в России превратится в токсичные отходы, за утилизацию которых в Европе нужно платить значительные суммы, а эти расходы ложатся на российский бюджет.

«Приведенная схема, по которой ввезенная продукция становится токсичными отходами, в условиях нынешнего законодательства совершенно безнаказанна, и представляет существенную угрозу для экологической безопасности России», — говорится в обращении.

Уточняется, что ввоз чистящего средства Roca Petrol расследовал Следственный комитет, но в декабре прошлого года дело было закрыто так как следователи не усмотрели в этом преступления.