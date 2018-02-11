В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

В аэропортах Москвы 26 рейсов были задержаны, еще 13 отменены. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».

По данным на 14:45 мск, во Внуково были задержаны шесть рейсов и три отменены, в Домодедово 10 рейсов задержаны и столько же отменены, в Шереметьево задержали 16 рейсов.

«В зимнее время проводятся работы против обледенения — это занимает до 25 минут. Что касается отменных и задержанных рейсов, то такой информации нет — необходимо напрямую обратиться к перевозчикам», — рассказал РБК руководитель пресс-службы Домодедово Александр Власов.

Ранее в мэрии Москвы попросили автомобилистов в связи с продолжающимся снегопадом по возможности отказаться от использования личного транспорта.

На прошлой неделе из-за рекордного количество снега в Москве было задержано и отменено 850 рейсов. Проверку транспортного коллапса в аэропортах начала прокуратура. Кроме того, из-за снегопада и льда на взлетно-посадочных полосах, 19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения.