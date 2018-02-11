В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

В Раменском районе Подмосковья самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение, сообщает Интерфакс.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По информации Интерфакса, судно упало в районе деревни Аргуново. Агентство также сообщает со ссылкой на очевидцев, что они видели падающий самолет.

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал источник РИА Новости.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» выполнял рейс Москва — Орск.