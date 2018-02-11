В Татарстане отравились более 30 школьников

В Татарстане произошло массовое отравление учащихся, 32 человека были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Среди отравившихся 30 учеников и учитель средней школе села Казанбаш и учащиеся Адского педагогического колледжа, уточняет ведомство.

«В целях эпидемиологического расследования всех обстоятельств возникновения случаев заболевания ОКИ немедленно на место выехала бригада специалистов управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан с отбором проб для лабораторных исследований», — сообщили в ведомстве.

На контроль ситуацию взял глава региона Рустам Минниханов, говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана. Минниханов поручил провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью анализа ситуации и оказания помощи пострадавшим.