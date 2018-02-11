Интерфакс: разбившийся самолет Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России»

Продолжение «Почта России» опровергла информацию о том, что упавший в Подмосковье самолёт при взлете мог столкнуться с вертолетом компании, передает RNS. Представитель «Почты России» также рассказал, что на борту самолета был мешок с корреспонденцией весом около 20 килограммов.

Упавший в Раменском районе Подмосковья пассажирский самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России». Об этом сообщают источники Интерфакса.

По словам собеседников агентства, авария могла произойти при взлете. Источник «Ленты.ру» сообщает, что рядом с самолетом нашли обломки вертолета «Почты России». Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее появилась информация, что упавший самолет мог принадлежать «Почте России». Очевидцы сообщали, что среди обломков есть письма.

В «Почте России» заявили, что упавшее судно не имеет к ним никакого отношения.

«Мы не фрахтовали этот самолет, в нашем авиапарке только два самолёта Ту-204, которые работают в штатном режиме», — сообщила пресс-секретарь «Почты России» Екатерина Крудова.

В Минтрансе России сообщили, что рассматривают все версии крушения самолета — от человеческого фактора до погодных условий.

По данным источников «МК» в Ространснадзоре, в ходе проверки самолета «Саратовских авиалиний» в ноябре прошлого года были выявлены нарушения.

«В ходе изучения состояния Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Периодичность замены масла и промывки фильтра в соответствии с программой технического обслуживания должна составлять 375 летных часов. На данном борту эти работы проводились с периодичностью 750 часов», — пишет издание.

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Напомним, что 11 февраля в вблизи деревни Степановское в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом «Москва — Орск» из аэропорта Домодедово.

На месте катастрофы самолета найдены фрагменты как минимум 50 тел. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.