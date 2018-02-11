Райффайзенбанк полностью устранил сбой в работе

Райффайзенбанк устранил сбой, который появился в работе его систем сегодня днем. Об этом сообщается в твиттере организации.

«Неполадки устранены. Все операции по картам проходят в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,- говорится в сообщении банка.

Ранее в работе Райффайзенбанка произошел сбой из-за проблем с проведением операций по картам. Неполадки начались после обновления внутрибанковской системы — интернет-банка и мобильного приложения.

Райффайзенбанк — дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International AG. В банковской системе России Райффайзенбанк, по состоянию на 1 декабря, занимал 14 место.