В Оренбургской области объявили траур по погибшим в крушении Ан-148

Власти Оренбургской области объявили понедельник 12 февраля днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Раменском. Об этом заявила начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства области Инна Аверкова, передает Интерфакс.

«Траур в регионе объявлен на завтра», — сообщила Аверкова.

Власти Орска также пообещали доставить родственников погибших в Москву спецбортом.

Глава города Андрей Одинцов сообщил, что среди 71 погибшего в авиакатастрофе шесть членов экипажа и трое детей. Старшему из детей, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13, самому младшему — 5.

Глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова рассказала, что на борту самолета был гражданин Швейцарии.

«Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод „Орскнефтеоргсинтез“», — сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

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Напомним, что самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, направлявшийся в Орск, взлетел из аэропорта «Домодедово» в 14:24 и разбился через четыре минуты в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились в основном жители Оренбургской области. МЧС опубликовало список погибших.

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что обнаруженные тела находятся в таком состоянии, что для их опознания придется проводить генетическую экспертизу.

Поисково-спасательная операция на месте крушения Ан-148 будет идти круглосуточно. Сотрудники экстренных служб уже нашли один «черный ящик».