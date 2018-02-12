Россия получила вторую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

России завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Южной Корее: фигуристы заняли второе место в командном турнире, уступив канадцам и обыграв США.

Сборную России представляли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, который в произвольном танце заняли третье место. До этого произвольную программу откатали фигуристы-одиночники Михаил Коляда и Алина Загитова.

Кроме того, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования пар, а Евгения Медведева победила в короткой программе в женском одиночном разряде.

В соревнованиях танцоров третье место пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняли третье место, что добавило еще несколько очков российской сборной.

Напомним, медали в командном турнире фигуристов были разыграны во второй раз в истории. Сборная Россия также выиграла на предыдущей зимней Олимпиаде в этом виде программы. Отметим, что командный турнир состоит из восьми видов — в каждом разряде спортсмены показывали короткую и произвольную программу.

Ранее российский спортсмен Семен Елистратов занял третье место в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх, таким образом, он принес первую медаль сборной России.

В неофициальном медальном зачете на данный момент 1 место занимает сборная Германии, у которой три золотых медалей, 2 место за Голландией, а 3 место заняла сборная США. Россия в этом списке занимает 10 место. По общему количеству медалей лидируют Норвегия, Канада и Голландия.