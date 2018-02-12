В Подмосковье завершили спасательную операцию на месте крушения самолета Ан-148

Специалисты завершили спасательную часть операции на месте крушения самолета Ан-148, теперь она перешла в поисковую стадию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности», — сказал министр.

Кроме того, проводится следствие, которое должно установить причины аварии. По информации «Коммерсанта», среди основных версий случившегося — поломки указателя скорости, моментальное разрушение двигателя во время полета и обледенение.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Орск, потерпел крушение. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24, а через несколько минут перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья, он упал в поле неподалеку от населенного пункта Степановское. Очевидцы рассказывают, что в момент трагедии слышали громкий взрыв и несколько хлопков. Некоторые утверждают, что видели, будто самолет загорелся еще в воздухе.

На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и 6 сотрудников экипажа. Все они погибли. По словам главы Минтранса Максима Соколова, личности погибших будут устанавливать с помощью генетической экспертизы.

После трагедии премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Уже принято решение о том, что семьям погибших выплатят компенсации в размере 2 млн рублей.

Кроме того, США выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148. «США глубоко опечалены трагической смертью тех, кто находился на борту рейса», — заявили в Белом доме.