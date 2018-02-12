В Минобороны сообщили об успешных испытаниях новой ракеты системы ПРО

Минобороны России успешно провели испытательный пуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает издание «Красная звезда».

«Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства», — приводит газета слова командующего объединением ПВО-ПРО ВКС России полковника Андрея Приходько.

Приходько также отметил, что новая противоракета успешно справилась с задачей, поразив цель с заданной точностью.

Напомним, новая система должна будет защищать Москву от возможной ракетной атаки. В ее задачи также входит предупреждать о нападениях и контролировать космическое пространство. На вооружение ракета поступит после прохождения всех необходимых тестов «в ближайшее время».