В правительстве задумались о «гибком графике» зимних каникул для отдыха в горах

В Правительстве подумают над изменением зимних каникул в России так, чтобы их можно было «подстроить» под отдых на горнолыжных курортах. Об этом вице-премьер Александр Хлопонин заявил «Российской газете».

«Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы», — пояснил Хлопонин.

При этом вице-премьер отметил, что окончательного решения еще нет. Прежде всего надо изучить международный опыт, заключил он.

«Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе», — сказал вице-премьер.