CBS показал информатора WADA Родченкова с измененной внешностью

Скриншот из программы 60 Minutes. Родченков в 2015 году

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков изменил внешность для проведения интервью с журналистом телеканала CBS. Интервью доступно на сайте телеканала.

В анонсе этой программы показали, как Родченкова гримировали, надевали на него бронежилет и темные очки. «Это было сделано по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», — пояснил информатор WADA.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/FhEWfnImio — 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018

CBS утверждает, что внешность Родченкова уже не такая, какой она была в 2015 году. При этом делал ли информатор WADA какие-либо пластические операции неизвестно.

Напомним, Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США.

В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.

В США Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), передав свои дневники с подробным описанием системы употребления допинга российскими спортсменами в период Олимпийских игр в Сочи.

На основе этих показаний были проведены расследования, в результате которых многих российских спортсменов дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады в Сочи.