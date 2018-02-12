Новая газета

CBS показал информатора WADA Родченкова с измененной внешностью

Спорт

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Скриншот из программы 60 Minutes. Родченков в 2015 году

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков изменил внешность для проведения интервью с журналистом телеканала CBS. Интервью доступно на сайте телеканала.

В анонсе этой программы показали, как Родченкова гримировали, надевали на него бронежилет и темные очки. «Это было сделано по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», — пояснил информатор WADA.

CBS утверждает, что внешность Родченкова уже не такая, какой она была в 2015 году. При этом делал ли информатор WADA какие-либо пластические операции неизвестно.

Напомним, Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США.

В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.

В США Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), передав свои дневники с подробным описанием системы употребления допинга российскими спортсменами в период Олимпийских игр в Сочи.

На основе этих показаний были проведены расследования, в результате которых многих российских спортсменов дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады в Сочи.

Теги:
обвинения, олимпиада, родченков, mp
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