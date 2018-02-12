Спасатели нашли второй «черный ящик» на месте крушения Ан-148

Спасатели обнаружили второй «черный ящик» в поле в Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148, на борту которого находились 71 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Как сообщили в оперативном штабе, «черный ящик» находится в удовлетворительном состоянии. Сотрудники экстренных служб нашли первый «черный ящик» еще 11 феврваля.

Специалисты завершили спасательную часть операции на месте крушения самолета Ан-148, теперь она перешла в поисковую стадию. Основной этап поисковых работ будет сделан в течение семи суток.

Власти также открыли благотворительный счет для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе. Из бюджета Оренбургской области семье каждого погибшего будет выплачено по 1 млн рублей материальной помощи.

Кроме того, аналогичную сумму выделит правительство Московской области. На каждого погибшего страховая компания выделит еще 2 млн рублей.

Известно, что на борту самолета находились 11 москвичей, трое жителей Санкт-Петербурга и один гражданин Швейцарии.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший по маршруту Москва – Орск, потерпел крушение. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24, а через несколько минут перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья, он упал в поле неподалеку от населенного пункта Степановское. Очевидцы рассказывают, что в момент трагедии слышали громкий взрыв и несколько хлопков. Некоторые утверждают, что видели, будто самолет загорелся еще в воздухе.

На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть сотрудников экипажа. Все они погибли. Власти Оренбургской области уже обсуждают вопрос замены компании, осуществляющей регулярные рейсы из Москвы в Орск.