СМИ рассказали содержание мотивировочной части приговора Елены Мисюриной

Процедура биопсии, которую провела врач-гематолог Елена Мисюрина, была проведена «с нарушением методики, тактики и техники», говорилось в мотивировочной части приговора Мисюриной, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

«Правильно установленный диагноз при поступлении пациента в стационар и своевременное оперативное вмешательство могли предотвратить летальный исход», — посчитала судья.

Кроме того, в документах пациента отсутствует добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. В приговоре говорится, что биопсийную иглу Елена Мисюрина ввела «в область крестца, а не в гребень правой подвздошной кости», тем самым «нарушив методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии».

В свою очередь, Мисюрина на суде заявила, что «трепанобиопсию сделала правильно». «Попасть в крестец невозможно в связи с анатомическим строением человека, так как крестец находится за подвздошной костью».

По ее словам, в случае попадания иглы в крестец «у пациента наступил бы сильнейший болевой синдром». Однако пациент еще 30-40 мнут находился под наблюдением, после чего поехал на работу.

Свидетелем проведения трепанобиопсии Мисюриной выступала медсестра клиники, которая «видела, куда вошла игла». Однако ее показания о том, что игла была введена верно — не в крестец — суд «расценил как стремление помочь Елене Мисюриной избежать ответственности за содеянное», так как она «длительное время знает Мисюрину и заинтересована в исходе дела». ​

Пациент к вечеру стал чувствовать себя хуже и жаловался на боль в области живота и в области пункции. Ему вызвали скорую и увезли с подозрением на аппендицит.

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При осмотре хирургом обнаружил «небольшой инфильтрат» (уплотнение) в подвздошной области, который укладывался в картину опухолевой болезни.

«На момент первичного осмотра достоверных признаков кровотечения не было, пульс и давление были в норме, экстренного оперативного вмешательства не требовалось», — говорится в приговоре суда.

На следующее утро Бобкову назначили компьютерную томографию, которая показала «повреждение ветвей правой внутренней подвздошной артерии» и «большую гематому».

«Дочь пациента сообщила, что, когда они с матерью после звонка отца приехали в больницу, его везли на операцию: «Он сказал матери: “Валя, она меня проткнула”», — пишет «Коммерсант».

Хирурги сообщили, как во время операции нашли «гематому объемом более двух литров крови в малом тазу», однако в протоколе операции повреждения не отражены, «так как их не было видно, и если их искать, то можно навредить еще больше».

Один из врачей заявлял, что «по цвету крови и интенсивности кровотечения» утсановили «подтекание венозной и артериальной крови из области тазового венозного сплетения» и «протекание артериальной крови из канала верхней ягодичной артерии. Через два дня после операции мужчина умер.