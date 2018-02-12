Новая газета

«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148

Общество

 

«Саратовские авиалинии» временно приостанавливают эксплуатацию Ан-148, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» принято решение о временном приостановлении полетов на воздушных судах Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в воскресенье Ан-148, принадлежащий этой компании, потерпел крушение в Московской области. Самолет летел из Москвы в Орск. На его борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров. 

Причины трагедии пока неизвестны. К этому моменту лишь известно, что на месте крушения обнаружено два «черных ящика». По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. 

Всего в России, как узнала «Новая газета», было выпущено 29 таких самолетов. В основном, они используются ведомствами — Минобороны и МЧС. Несколько таких самолетов являются пассажирскими. 

Теги:
авиация, уголовное дело, московская область, авиакатастрофа, гибель, чп, трагедия
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