«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148

«Саратовские авиалинии» временно приостанавливают эксплуатацию Ан-148, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» принято решение о временном приостановлении полетов на воздушных судах Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в воскресенье Ан-148, принадлежащий этой компании, потерпел крушение в Московской области. Самолет летел из Москвы в Орск. На его борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров.

Причины трагедии пока неизвестны. К этому моменту лишь известно, что на месте крушения обнаружено два «черных ящика». По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Всего в России, как узнала «Новая газета», было выпущено 29 таких самолетов. В основном, они используются ведомствами — Минобороны и МЧС. Несколько таких самолетов являются пассажирскими.