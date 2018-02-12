Оренбургские чиновники отдадут однодневный заработок семьям погибших во время крушения Ан-148

Чиновники в Оренбургской области перечислят свой однодневный заработок семьям жителей Орска, погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, передают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области.

«Губернатор Юрий Берг, члены правительства, сотрудники органов исполнительной власти Оренбургской области приняли решение о перечислении однодневного заработка в помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье», — сказано в сообщении.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице «Вконтакте», что семьям 11 погибших москвичей будет выплачена единовременная помощь и оказана адресная поддержка. Для родственников, прибывающих в Москву, также будет организовано бесплатное размещение, питание и психологическая помощь.

Ранее власти Оренбурга также открыли благотворительный счет для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе. Из бюджета Оренбургской области семье каждого погибшего будет выплачено по 1 млн рублей материальной помощи.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Орск, потерпел крушение. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24, а через несколько минут перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья, он упал в поле неподалеку от населенного пункта Степановское. Очевидцы рассказывают, что в момент трагедии слышали громкий взрыв и несколько хлопков. Некоторые утверждают, что видели, будто самолет загорелся еще в воздухе.

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На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и 6 сотрудников экипажа. Все они погибли. Власти Оренбургской области уже обсуждают вопрос замены компании, осуществляющей регулярные рейсы из Москвы в Орск.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. К этому моменту известно, что на месте крушения обнаружено два «черных ящика».