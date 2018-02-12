В Симферополе ФСБ задержала за шпионаж гражданина Украины, передает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

По информации ФСБ, гражданина Украины задержали 11 февраля. Его зовут Давыденко Константин Александрович.

«Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — сказано в сообщении ФСБ.

В ноябре прошлого года стало известно о задержании в Симферополе по подозрению в шпионаже российского военнослужащего Дмитрия Долгополова и россиянку Анну Сухоносову. По версии ФСБ, задержанные передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

Также в ноябре к пяти годам колонии строгого режима приговорили Дмитрия Штыбликова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму. По версии следствия, Дмитрий Штыбликов, а также Владимир Дудка и Алексей Бессарабов планировали совершить диверсии на территории полуострова в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Их задержали сотрудники ФСБ в ноябре 2016 года.