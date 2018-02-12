В Москве из-за авиакатастрофы отменили праздничные мероприятия в честь Масленицы

В Москве из-за крушения самолета Ан-148 в Московской области отменили развлекательные мероприятия, которые должны были пройти в рамках фестиваля «Московская Масленица» 12 февраля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В сообщении также отмечается, что образовательные мастер-классы пройдут по графику, ресторанные и торговые шале также будут работать в штатном режиме.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области рядом с деревней Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Власти Оренбургской области объявили 12 февраля днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

К этому моменту также известно, что на месте крушения Ан-148 спасатели обнаружили два «черных ящика». В оперативном штабе сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

«Саратовские авиалинии» также сообщили о временной приостановке эксплуатации Ан-148.