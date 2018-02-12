В Кемерове 10-летний мальчик ранил сверстника ножницами в шею

В Кемерове сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка, которого сверстник ударил ножницами в шею. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Дмитрия Кислицына, дело взято под его личный контроль.

«Учитывая, что МВД сейчас проводят проверку на предмет, скажем так, заинтересованности одного из мальчиков в этом деянии, то, конечно, они [сотрудники правоохранительных органов — Прим. ред.] нам пока не разглашают промежуточных материалов, не говорят, была ли причина какая-то, был ли это мотивированный удар, либо это было случайно», — заявил в разговоре с РБК Кислицын.

Омбудсмен также отметил, что пока сложно сделать какие-либо выводы. «Скорее всего, это такая детская шалость, хулиганство. Но однозначно, учитывая возраст ребенка, говорить о каком-то злом умысле с его стороны, дабы лишить жизни другого ребенка, не стоит, пока мы не получим окончательных результатов расследования», — заключил он.

В то же время мать пострадавшего мальчика, по информации Интерфакса, рассказала, что инцидент произошел вблизи школьного двора. По словам женщины, ее сын попытался отобрать найденные ножницы у ученика из параллельного класса, чтобы последний никого не травмировал.

Затем мальчик ударил обращавшегося к нему сверстника ножницами со словами: «Ну что, получил, что хотел?» — рассказала собеседница агентству.

Инцидент произошел 9 февраля около 19:00 по местному времени. По данным полиции, два 10-летних ребенка обнаружили на улице ножницы. В ходе игры один из мальчиков задел другого в области шеи. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Ранее 1 февраля в Кемерово ученик одной из школ ранил ножом 13-летнюю девочку. По предварительной версии следствия, школьник хотел ткнуть ножом в рюкзак, висевший за спиной девочки, но в момент удара она обернулась.