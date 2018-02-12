Жители Красноярска провели несогласованный митинг «за чистое небо»

Более ста жителей Красноярска вышли на несогласованную акцию протеста «за чистое небо». Они выразили недовольство экологической обстановкой в городе, в частности, нависшим над городом смогом. Митинг прошел на площади перед зданием правительства Красноярского края, сообщает портал «Сибирь. Реалии».

Инициатор акции протеста Татьяна Процыкова рассказала, что накануне ей звонили полицейские и предупреждали о недопустимости проведения несогласованных протестов. Ее страница в инстаграме, на которой она призывала людей выходить на митинг, была заблокирована.

Перед акцией у площади были припаркованы несколько тонированных автобусов с сотрудниками Росгвардии. Во время митинга никого не задержали.

К участникам акции вышел исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. По его словам, правительство работает над тем, чтобы экологическая ситуация в Красноярске изменилась. Часовитин сообщил, что на предстоящий год запланированы мероприятия, которые снизят количество выбросов от крупных промышленных предприятий.

Мария Ефимова