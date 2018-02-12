СК: разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было

Следствие установило, что разрушений на борту самолета Ан-148, пока тот находился в воздухе, не было. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) направил на Украину уведомление о катастрофе — как в страну-разработчик самолета.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области рядом с деревней Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

К этому моменту также известно, что на месте крушения Ан-148 спасатели обнаружили два «черных ящика». В оперативном штабе сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

Причины крушения самолета пока неизвестны. В качестве основных версий следствие рассматривает плохие погодные условия, человеческий фактор и технические неисправности самолета.

Власти Оренбургской области объявили 12 февраля днем траура по погибшим в авиакатастрофе.