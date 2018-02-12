Новая газета

В Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет

Общество

2
 

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в Томской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональные экстренные службы.

Собеседник агентства также пояснил, что вертолет совершил жесткую посадку в 100 км от города Стрежевой. Он перевозил пациента и медиков. 

«Экипаж пролетавшего мимо другого вертолета сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг», — добавил собеседник Интерфакса.

На борту вертолета находилось шесть человек. 

Напомним, у берегов Шпицбергена 26 октября 2017 года разбился российский вертолет. По словам спасателей, к крушению привели некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях. 

Теги:
томск, жесткая посадка, вертолет
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera