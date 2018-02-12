В Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в Томской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональные экстренные службы.

Собеседник агентства также пояснил, что вертолет совершил жесткую посадку в 100 км от города Стрежевой. Он перевозил пациента и медиков.

«Экипаж пролетавшего мимо другого вертолета сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг», — добавил собеседник Интерфакса.

На борту вертолета находилось шесть человек.

Напомним, у берегов Шпицбергена 26 октября 2017 года разбился российский вертолет. По словам спасателей, к крушению привели некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.