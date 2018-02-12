У челябинцев спросили о влиянии Запада на итоги выборов президента России

В Челябинске местных жителей спрашивают, знают ли они, что «Америка угрожает ввести новые санкции перед выборами президента России» и что «Запад может повлиять на итоги выборов из-за низкой явки избирателей», сообщает портал Znak.com.

Издание опубликовало фотографии опросных листов с этими вопросами и сообщило, что сам опрос проводит агентство «Монитор», которым руководит челябинский политолог Алексей Ширинкин. Он пояснил, что опрос в Челябинске является частью большого исследования, которое проводится в различных городах России.

«Мы были соисполнителями в этом опросе. Это большой проект, Челябинск — не единственный город (…) По реакции мы увидели, что вопросы действительно актуальны, людей эта тематика волнует. Хотя некоторые комментаторы высказывали сомнения в актуальности такого опроса», — рассказал он.

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Заметка на Znak.com появилась в 12:34 по московскому времени, спустя час в беседе с «Новой газетой» Ширинкин заявил, что больше не будет ничего комментировать. «Меня попросили воздержаться от комментариев по этому вопросу», — сказал он, отказавшись назвать имя человека, который обратился к нему с такой просьбой. Он лишь отметил, что эти опросы — это «текущая деятельность, это некие федеральные проекты».

Znak.com сообщает, что помимо этих опросных листов были еще и телефонные звонки с неизвестных московских номеров. Людям задавали примерно такие же вопросы. Ширинкин заявил изданию, что его агентство не имеет отношения к этим звонкам.

В 2013 году Ширинкин выдвигался от партии «Патриоты России» кандидатом на выборы мэра Екатеринбурга, однако снял свою кандидатуру до начала голосования.

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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На этот пост претендуют восемь человек. Это Сергей Бабурин (выдвинулся от «Российского общенародного союза»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).