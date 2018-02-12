В Псковской области полицейские пришли к активисту из-за видеоролика со свастикой во «ВКонтакте»

В Псковской области полицейские пришли к члену движения «Открытая Россия» Роману Ладыщенко по подозрению в распространении экстремистских материалов во «ВКонтакте». Об этом активист рассказал «Новой газете».

Ладыщенко удивился, что полицейские смогли найти его так как в последнее время он живет у знакомых в небольшом городе в Псковской области из-за отсутствия официальной регистрации по месту жительства.

«Во время мониторинга интернета среди более 1,5 тысячи видеороликов на моей странице «ВКонтакте» полицейские обратили внимание на видеозапись, которая была размещена в мае 2014 года. По их словам, в ролике есть свастика, что запрещено и подпадает под статью КоАП», — сказал Ладыщенко.

Сотрудники полиции также попросили Ладыщенко при них зайти в «ВКонтакте» и удалить видеозапись. Он, в свою очередь, написал объяснительную, где указал, что не признает своей вины.

«Я даже не помню, почему я это видео разместил. А если речь идет о якобы имеющейся там нацисткой символике, то она даже в „17 мгновениях весны есть“», — считает Ладыщенко.

Активиста в ближайшее время вызовут в отдел местной полиции, а затем состоится мировой суд.

По мнению Ладыщенко, интерес полицейских обусловлен его сотрудничеством с оппозиционными движениями — «Открытой Россией» и «Яблоком», а также поддержкой политика Алексей Навального.