Власти Москвы обсудят переименование почтового адреса посольства США на «Североамериканский тупик»

Мэрия Москвы рассмотрит вопрос о присвоении посольству США почтового адреса «Североамериканский тупик, 1», сообщил «Новой газете» председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Заседание состоится в феврале при участии рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц города Москвы.

По словам Дегтярева, американцы пытаются вести «навязчивую внешнюю политику», и тем самым они «загоняют мир в тупик».

«При этом США сами не являются образцом демократии. Мы видим, как в Америке регулярно вводятся войска национальной гвардии для подавления демонстраций, как ущемляются гражданские свободы», — отметил чиновник.

По мнению Дегтярева, Москва — древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его «подростковыми комплексами».

«Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций. Однако мы могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика, что весьма символично», — подчеркнул чиновник.

В посольстве США в России также прокомментировали идею переименования почтового адреса. Дипломаты предпочитают не рассуждать о тупиках, а концентрироваться на развитии двусторонних отношений, сообщил ТАСС официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

«Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией», — сообщила она.

Ранее в январе член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением переименовать безымянный внутридворовой проезд у здания посольства США.

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Предложение поступило в Госдуму после того, как 6 февраля в Вашингтоне площади перед посольством России присвоили имя политика Бориса Немцова.