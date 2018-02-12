Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube и Instagram из-за фото Дерипаски и Приходько

Сервисам YouTube и Instagram грозит блокировка в случае, если они не удалят личные фотографии и видео бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), сообщают «Ведомости».

Такая блокировка грозит сервисам из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски к Вашукевич и Александру Кириллову (Алексу Лесли).

9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внес в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и семь видеороликов на YouTube. Представитель Роскомнадзора сообщил, что у сервисов на удаление информации есть время до вечера среды, 14 февраля.

Как отмечает газета, не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, поэтому часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube. «Ведомости» напоминают, что прежде Роскомнадзор осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов и иногда месяцами добивался добровольного удаления спорных страниц.

В компании Facebook (управляет Instagram) не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В компании Google (управляет YouTube) отказались от комментариев.

Вашукевич опубликовала фотографии и видео, о которых идет речь, еще в 2017 году. После иска Дерипаски она удалила большинство снимков из Instagram. 9 февраля она разместила в Instagram видеоролик с новыми подробностями отдыха на яхте с бизнесменом и чиновником. Роскомнадзор внес в свой реестр ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube. К середине понедельника, 12 февраля, они не были удалены. Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Его представители намерены оспорить решение суда.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр содержащих запрещенную к распространению информацию ресурсов и само расследование Навального, а затем заблокировал его. Также он потребовал удалить фотографии, которыми была проиллюстрированы новости «Медиазоны» и «Радио Свобода» о расследовании Навального.

Напомним, Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд 9 февраля. Это произошло после того, как политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Дерипаска и Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии, что по мнению оппозиционера, можно считать взяткой. В свою очередь, миллиардер Дерипаска заявил, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».

В Роскомнадзоре сообщили, что обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео, были вынесены в России впервые.