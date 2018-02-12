«ВКонтакте» заблокировала продажу товаров с фотографиями жертв крушения Ан-148

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала несколько сообществ, в которых продавались вещи с портретами пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

«Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе соцсети.

В пабликах продавалась одежда с принтами лиц жертв авиакатастрофы. В одном из них людям предлагались легинсы с лицом разбившейся стюардессы. В другом было такое сообщение: «По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1 200 рублей».

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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области рядом с деревней Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Причины крушения самолета пока неизвестны. 12 февраля Следственный комитет заявил, что разрушений на борту самолета Ан-148, пока он находился в воздухе, не было.

Власти Оренбургской области объявили 12 февраля днем траура по погибшим в авиакатастрофе.