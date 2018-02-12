«Индекс Робин Гуда»: Bloomberg оценил возможности самых богатых людей мира финансировать госрасходы своих стран

Агентство Bloomberg подсчитало, сколько дней могли бы действовать правительства разных стран, если бы им заплатили самые богатые граждане. Для этого они составили «индекс Робин Гуда», сообщает издание.

По версии Blomberg, самым успешным «Робин Гудом» среди выбранных стран стал кипрский нефтяной магнат Джон Фредриксен, зарабатывающий около 10 млрд в год. Учитывая небольшое население Кипра и невысокие издержки на социальное обеспечение, а также выгодную налоговую политику, правительство смогло бы продержаться на средства миллиардера 441 день.

Самым дорогим оказалось правительство Китая: самый богатый человек страны — основатель компании Alibaba Джек Ма — смог бы оплатить расходы правительства лишь в течение четырех дней.

По версии Blomberg, самым богатым человеком в России является председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов. Если бы он отдал все свое состояние правительству, то денег хватило бы на работу правительства на две недели.

Агентство составило рейтинг на основании собственного индекса миллиардеров и данных Международного валютного фонда о государственных расходах стран. Объектом исследования стали 49 стран с разными политическими режимами.