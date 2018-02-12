Погранслужба Украины задержала Михаила Саакашвили. Его собираются депортировать из страны

Продолжение Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу

В Киеве задержали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает в фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе.

Бывший главред журнала «Форбс Украина» Владимир Федорин написал в фейсбуке, что Саакашвили задержали люди в куртках Госпогранслужбы Украины.

Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая в фейсбуке сообщила, что политика везут в аэропорт Борисполь и могут выслать из страны рейсом Киев - Варшава, который отправляется в 17:55 по местному времени. При этом помощница Саакашвили Татьяна Баграновская в разговоре с «Новой газетой» не исключила, что политика могут депортировать в Грузию, где на него заведено уголовное дело. Рейс из Борисполя в Тбилиси запланирован на 19:15 по местному времени.

Ранее в понедельник Служба безопастности Украины заявила, что не имеет отношение к задержанию Саакашвили. В Генпрокуратуре и миграционной службе Украины также сказали, что не задерживали политика.

В начале февраля Киевский суд отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции: ему отказано в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Защита Саакашвили намерена его оспорить в кассационном суде.

В январе Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Ему инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности).

Одновременно в Киеве начались слушания по делу о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию. Позже, 26 января, Апелляционный суд Киева постановил отправить политика под домашний арест в ночное время.