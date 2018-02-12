В мэрии Москвы и Петербурга подали заявки на акции памяти Немцова

В мэрии Москвы и Санкт-Петербурга поданы уведомления о проведении 25 февраля шествий памяти Бориса Немцова.

Сергей Давидис, один из лидеров движения «Солидарность», сообщил в твиттере, что в Москве акция планируется от Калужской площади по Якиманке, Полянке, Кадашевской набережной, Большому Москворецкому мосту и до Васильевского спуска, с возложением цветов на месте убийства политика.

Сбор участников запланирован на 13:00, начало шествия — на 14:00, его завершение — на 16:00. Заявленная численность акции — до 30 тысяч человек.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции ТАСС сообщили, что получили заявку. Ответ пообещали дать до 15 февраля.

Андрей Пивоваров, сопредседатель регионального отделения партии «Парнас», рассказал, что в Санкт-Петербурге шествие должно пройти по Каменноостровскому проспекту через Троицкий мост и завершиться митингом на Марсовом поле. Сбор участников назначен на 14:00 у станции метро «Горьковская».

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Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлаан Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.

Исполнителем убийства суд назвал Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строго режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.

В феврале 2018 года городской совета Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством России имени политика Бориса Немцова.