В четырех регионах России запустили пилотную систему tax free

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении пилотной системы tax free в четырех регионах, передает РИА Новости.

«Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Медведев пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы Евразийского экономического союза.

Первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов на совещании Медведева с вице-премьерами также отметил, что система tax free может заработать во всех аэропортах России с 1 октября 2018 года.

Tax free – система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о введении tax free на территории России с 1 января 2018 года, но проект так и не был запущен.