Глава МИД Нидерландов рассказал, что солгал о встрече с Путиным в 2006 году

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра признался, что солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Об этом сообщила газета De Volkskrant со ссылкой на министра, ранее работавшего с главой МИД в нефтегазовой компании Shell.

«Это было неразумно. Я должен был сделать по-другому », – сообщил Зейлстра в интервью местному изданию.

По словам министра, этот разговор действительно был, однако Зейлстра обнародовал историю от своего имени, чтобы не подвергать опасности источник и бизнес Shell, сотрудником которой он являлся в тот момент.

Ранее глава МИД Нидерландов утверждал, что в 2006 году присутствовал на встрече на даче Путина. По его словам, он находился в задней части комнаты, но смог расслышать слова президента о «великой России», в составе которой должны находиться Белоруссия, Украина, страны Прибалтики и Казахстан.

13 февраля Зейлстра впервые встретится в качестве министра с главой МИД России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем для обсуждения станет расследование крушения Boeing 777 на Украине в 2014 году.