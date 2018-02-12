Суд признал мужчиной Юлию Савиновских. Это дает право опеке не возвращать ей детей

Суд в Екатеринбурге признал местную жительницу Юлию Савиновских, которая ранее удалила себе грудь, мужчиной, а ее брак — однополым, сообщил в телеграм-канале адвокат Павел Чиков.

«Просто, потому что это была единственная возможность отказать вернуть приемных детей», — отметил он.

В самом документе, часть которого публикует Чиков, говорится: «Как установлено в ходе судебного разбирательства, Савиновских Ю.В. с 11.11.2011 года состоит в браке с гражданином Соковым Е.В. (том. 2, л.д.147). В тоже время, согласно положениям ст.12 Семейного кодекса РФ в Российской Федерации в браке могут состоять только мужчина и женщина, регистрация однополых браков в России запрещена».

«Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — сообщается в тексте.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Савиновских Алексей Бушмаков, документ, который опубликовал он и Павел Чиков, это решение суда от 5 февраля.

«Судья приняла такое решение на основании того, что Савиновских вела блог от имени мужчины и сделала операции. По мнению судьи, Савиновских считает себя мужчиной и состоит в браке с мужчиной. Поэтому брак является однополым. А в такой семье не должны воспитываться приемные дети», — объяснил Бушмаков.

Он добавил, что решение суда должны основываться на документах. Например, паспортом. «А Савиновских по паспорту женщина», — продолжил адвокат.

«До 12 марта мы должны подать апелляционную жалобу. Проблема не в том, что Савиновских сделала что-то незаконное. Нет ни одной нормы закона (в решении), на которую судья бы сослалась», — рассказал Бушмаков.

Напомним, после того, как органы опеки забрали детей у Савиновских, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказал их возвращать. Это произошло в сентябре прошлого года. Затем Свердловский областной суд признал незаконным это решение. Дело было вновь направлено в суд нижестоящей инстанции. 5 февраля Орджоникидзевский районный суд вновь отказался возвращать Савиновских двух приемных сыновей, изъятых органами опеки.

В конце августа прошлого года органы опеки забрали двух приемных детей, которых Савиновских воспитывала вместе с мужем. Органы опеки обвинили женщину в «незаконной операции по смене пола». Они также заявили, что женщина якобы собирается сменить пол и стоит на психиатрическом учете.

Сама Савиновских поясняла, что сделала операцию по удалению молочных желез из-за неудобств и проблем со здоровьем. Грудь седьмого размера доставляла ей физические и моральные страдания. перед операцией Савиновских вела блог от имени трансгендера под вымышленным именем.