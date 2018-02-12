СК возбудил дело в отношении директора медицинского центра, где лечился актер Марьянов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», пациентом которого был актер Дмитрий Марьянов, сообщается на сайте ведомства.

Директор подозревается в незаконном оказании медицинских услуг без законных оснований и лицензии (ч. 1 ст. 238 УК РФ), отмечают в ведомстве.

По версии следствия, во время лечения с 6 по 15 октября 2017 года актеру «вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств». По данным СК, эти препараты назначаются врачом и продаются строго по рецепту.

15 октября актеру стало плохо на даче у друзей в городе Лобня. Друзья Марьянова вызвали «скорую помощь», но, не дождавшись, отменили вызов и попытались самостоятельно доставить актера в медицинское учреждение.

Марьянов скончался по пути в больницу, медикам его спасти не удалось. Предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. ​СК начал расследование по факту причинения актеру смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в ходе судебно-медицинской экспертизы в крови Марьянова обнаружили следы психотропных препаратов. Источники РБК сообщали, что «Марьянов регулярно получал сильнодействующие препараты за неделю до смерти и в день смерти тоже».