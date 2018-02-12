Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу

Госпогранслужба Украины подтверждает выдворение политика Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Украины Юрия Бирюкова.

«У.л.е.т.е.л», — написал Бирюков на своей странице в фейсбуке.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил Громадске, что политик вылетел из Украины.

«Как поступают в любой цивилизованной стране с лицами, которые не имеют права находится на ее территории? Правильно, их высылают на территорию того государства, откуда они прибыли. В данном случае это Польша», — заявил в разговоре с РБК член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.

Михаила Саакашвили задержали днем 12 февраля в ресторане «Сулугуни» в Киеве. После этого соратники политика отправились в аэропорт Борисполь и Жуляны, чтобы предотвратить выдворение политика. Предполагалось, что Саакашвили собираются выдворить в Польшу или Грузию.

В начале февраля Киевский суд отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции: ему отказали в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В январе Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Ему инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности).