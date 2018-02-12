Бастрыкина попросили отпустить на «Оскар» обвиняемого в растрате банкира Фетисова

Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина попросили разрешить бизнесмену Глебу Фетисову, который находится под подпиской о невыезде, поездку в США, чтобы он мог присутствовать на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Экс-сенатор от Воронежской области Фетисов является продюсером фильма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, который номинирован на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Письмо с такой просьбой Бастрыкину направил, как сообщает РБК, главный редактор «Московского комсомольца» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев (он же сейчас является доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, о чем отмечает в письме).

Гусев сообщает, что Фетисов вложил в производство фильма около 250 млн руб. Болеее того, сам фильм, по словам Гусева, появился во многом благодаря Фетисову.

«Редчайший случай — на премию номинирован отечественный кинофильм — „Нелюбовь“, произведение высокой гуманистической направленности. В глазах мирового сообщества Россия представлена как страна, способная снимать фильмы такого уровня», — сообщает Гусев Бастрыкину.

Он также напоминает, что более двух лет назад с Фетисова была взята подписка о невыезде, которую он не нарушал, а весь вменяемый ему ущерб давно погасил.

Представитель Звягинцева заявила, что режиссер не будет это комментировать. РБК обратился в Следственный комитет с просьбой ответить, возможен ли выезд Фетисова.

Церемония награждения премией «Оскар» состоится 4 марта, Гусев просит отпустить Фетисова с 2 по 9 марта.

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Фетисова обвиняют в банкротстве «Моего Банка», а также в растрате 2 млрд руб. Уголовное преследование бизнесмена длится четыре года и уже дважды возвращалось на дополнительное расследование. В январе 2018 года президиум Мосгорсуда признал законным решение Пресненского суда о возврате уголовного дела в Генпрокуратуру.

Сам Фетисов связывал свое преследование с политической деятельностью. После освобождения он заявил о выходе из партии «Альянс Зеленых и социал-демократов», которую создал в 2014 году вместе с лишенным мандата депутатом Геннадием Гудковым.