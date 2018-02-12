CIT узнала имена погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера»

Продолжение В Сирии при авиаударе международной коалиции погиб активист «Другой России»

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Об этом CIT сообщила на своей странице в фейсбуке.

Погибшие Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, по данным CIT, служили в российской незарегистрированной частной военной компании «Вагнера». Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

Глава CIT Руслан Левиев сообщил «Новой газете», что имена погибших удалось установить с помощью мониторинга соцсетей по ключевым фразам. Левиев вместе с коллегами обращали внимание на те публикации, где есть имена конкретных людей. На данный момент, по словам главы CIT, им удалось найти пять человек.

«Сейчас имена будут все больше и больше появляться. Обычно, когда погибают люди в Сирии, родственники узнают об этом через несколько недель. В данном случае прошло всего лишь пять дней. Через 2–3 недели, я думаю, мы узнаем имена, возможно, еще стольких же людей», — добавил Левиев.

Сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сторонникам президента Сирии Башара Асада вечером 7 февраля. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в нападении участвовали около 300 военных, поддерживающих Башара Асада.

Первым о том, что во время американского авиаудара могли погибнуть россияне, сообщил бывший участник боевых действий на Донбассе Игорь Стрелков. «На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен», — написал он на своей странице в «ВКонтакте». По мнению Стрелкова, в Сирии погибли от 200 до 600 наемников ЧВК «Вагнер».

Министерство обороны России подчеркнуло, что «российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет».

Мария Ефимова