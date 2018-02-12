ФАС раскрыла сговор поставщиков лекарств и больниц на сумму 644 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными фирмы «Фарм-проект» и «Веста Фарм» в заключении антиконкурентного соглашения с тремя московскими больницами. На сайте ведомства сообщается, что поставщики лекарств не допускали до торгов на аукционах компании, которые не участвовали в соглашении.

По данным ФАС, компании препятствовали конкуренции на 426 открытых на аукционах на поставку лекарств, оборудования, детского и диетического питания для государственных медицинских организаций в 2014–2016 годах.

В соглашении участвовали Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова», Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова и Городская клиническая больница №68, отмечает ФАС.

Перед проведением аукциона больница направляла заявки указанным компаниям, в которых «прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок», – заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

По словам чиновника, компании устранили с торгов «добросовестных игроков». «Это привело к тому, что все аукционы завершились с минимальным снижением начальных цен контрактов, то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств», — заявил Тенишев.

В ФАС также сообщили, что общая сумма начальных цен контрактов на аукционах составила более 644 млн рублей. Ведомство передало данные в МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ограничению конкуренции.

Ранее в июле 2017 года ФАС обнаружила в России крупный медицинский картель, который определял исход торгов на аукционах кардиоизделий. Дело было заведено против компаний «Медпролайф», «Проммедзакупка», «Медторг», «Инвамед» и «Микромед», ущерб от деятельности которых составил 2,5 млрд рублей.