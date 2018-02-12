СМИ: в Сирии при авиаударе международной коалиции погиб активист «Другой России»

Активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб на берегу реки Евфрат в Сирии. Об этом «Медиазоне» рассказал координатор «Другой России» Александр Аверин.

По словам собеседника издания, Ананьев погиб во время авиаудара международной коалиции возле Хишама 7 февраля. Аверин утверждает, что до этого Ананьев воевал на Донбассе на стороне непризнанных республик и дослужился до командира минометного взвода, после чего уехал в Сирию.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля. Погибшие Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, по данным CIT, служили в российской незарегистрированной частной военной компании «Вагнера». При этом общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

Первым о том, что во время американского авиаудара могли погибнуть россияне, сообщил бывший участник боевых действий на Донбассе Игорь Стрелков.

«На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен», — написал он на своей странице в «ВКонтакте». По мнению Стрелкова, в Сирии погибли от 200 до 600 наемников ЧВК «Вагнер».

В свою очередь, министерство обороны России подчеркнуло, что «российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет».