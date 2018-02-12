За победу на российской «альтернативной Олимпиаде» спортсмены получат по 4 млн рублей

Победитель на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях, на которые поедут спортсмены, не попавшие на Олимпиаду в Пхенчхане, получит 4 млн рублей, следует из опубликованного на сайте правительства распоряжения.

Спортсмен, который завоюет серебренную медаль, может рассчитывать на поощрение в 2,5 млн рублей Тот, кто займет третье место на пьедестале получит 1,7 млн рублей, поясняется в документе.

На открытых Всероссийских спортивных соревнованиях будут такие виды спорта, как биатлон, лыжные гонки, бобслей и конькобежный спорт. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата смогут принять участие в хоккей-следже, лыжных гонках, биатлоне.

Таким образом, в соревнования включены все те виды спорта, по которым российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх-2018 в Южной Корее.

Читайте также Российские спортсмены на церемонии открытия Игр в Пхенчане. Фотография

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Путин также поручил провести отдельные соревнования для олимпийцев, которые не смогли полететь в Пхенчхан.

«Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — добавил Песков.

Напомним, 5 декабря Международный Олимпийский комитет по итогам расследования использования допинга российскими спортсменами отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом. МОК допустил до участия в Олимпиаде только 169 из 500 российских спортсменов. Многих лидеров сборной в списке не оказалось.

Спустя некоторое время, российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Играх из-за невозможности выступить в командной гонке, так как ее партнеров не пригласили.