Путин обсудил с Трампом урегулирование палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со встречи Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом

Путин также рассказал, что на встрече с Аббасом хочет «сверить часы» в подходах решения конфликта. В свою очередь Абасс заявил, что Палестина отказывается сотрудничать с США в качестве единственного посредника.

Ранее в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас, сообщил о работе с зарубежными партнерами над новым многосторонним форматом урегулирования конфликта с Израилем.

Кроме того, Шаас выразил одобрение идеи созвать большой конференции в Москве, чтобы этот новый формат «запустить».

«Конечно, круг его участников будет включать американцев, но Америка будет одним из шести, одним из семи, одним из восьми, как это было в работе над соглашением с Ираном», — сказал палестинский политик.

Причиной таких заявлений стало решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Напомним, Израиль считает Иерусалим столицей своего государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это. Международное сообщество считает, что Израиль оккупировал Восточный Иерусалим по итогам Шестидневной войны в 1967 году.