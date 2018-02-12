РБК: совладелец Yota Devices стал спонсором избирательной кампании Ксении Собчак

Одним из спонсоров избирательной кампании кандидат в президенты Ксении Собчак стал совладелец компании Yota Devices Сергей Адоньев, сообщили РБК два источника, близких к штабу Собчак.

По словам одного из собеседников издания, переговоры с Адоньевым шли долго и закончились успешно. Источники заявляют, что он может стать самым состоятельным спонсором кандидата в президенты. Однако о какой сумме идет речь РБК не уточняет.

В свою очередь, пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала, что о спонсорах объявят на этой неделе, при этом отказалась комментировать информацию об Адоньеве. Бизнесмен также не ответил на звонки РБК.

Ранее президент издательского дома ACMG (Forbes, L'Officiel, SNC) Александр Федотов рассказал, что спонсирует кампанию Собчак. «Я знаю Ксению уже много лет, она возглавляет одно из ключевых изданий нашего медиахолдинга (Собчак — главный редактор L'Officiel Russia — прим.ред.)», — говорилось в заявлении бизнесмена.

По словам Собчак, она планирует собрать около 300 млн рублей на свою кампанию. Среди спонсоров она назвала саму себя, а также рассказа еще о пятерых людях, чьи имена она не раскрыла.

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Напомним, согласно списку Forbes, состояние Адоньева оценивается в 800 млн долларов. Он также занимает 124-е место в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году