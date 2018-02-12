В Пхенчхане завершился четвертый день Олимпийских игр

По итогам четвертого дня Олимпиады в Южной Корее сборная Германии занимает 1 место с четырьмя золотыми медалями, второе место досталось Голландии, у которой три золота, а третье место заняла сборная Норвегии, у которой также две золотых медали.

Сборная России пока не завоевала ни одной золотой медали. Однако 12 февраля фигуристы заняли второе место в командном турнире, уступив канадцам и обыграв США. Таким образом, у России две медали, и 11 место в неофициальном зачете.

Всего в четвертый день соревнований разыграли шесть комплектов наград. Восьмой в соревновании сноубордисток стала Софья Федорова. В женской гонке преследования (10 км) в биатлоне Татьяна Акимова финишировала 31-й, допустив четыре промаха. А Ульяна Кайшева заняла 52-е место, у нее пять неточных выстрелов.

Кроме того, российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли соперникам из Швейцарии в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте. Встреча закончилась со счетом 7:5. Теперь российские спортсмены будут бороться за бронзу c норвежцами.