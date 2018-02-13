Российские керлингисты выиграли бронзу на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пхенчхане российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст. Спортсмены одержали победу над командой Норвегии со счетом 8:4, передает Интерфакс.

В состав норвежской сборной входили Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Победитель соревнования определится в финале, матч между Швейцарией и Канадой пройдет 13 февраля в 14:05 мск.

По ходу турнира россияне сначала проиграли команде США, потом одержали победу в нескольких матчах и вышли в плей-офф. В финальных матчах Брызгалова и Крушельницкий проиграли Канаде и Швейцарии.

Это третья медаль на Играх в активе российской олимпийской команды и первая олимпийская награда в истории керлинга России. Ранее бронзовую медаль завоевал шорт-трекист Семен Елистратов, затем серебряными призерами стали отечественные фигуристы в командном турнире.