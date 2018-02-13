Рособрнадзор лишил лицензии два московских вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила государственной аккредитации два московских вуза — Московский институт психологии и Московский институт физической культуры и спорта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Действие лицензии первого вуза прекращено на основании решения Арбитражного суда. Решение о лишении лицензии второго вуза было принято в связи с неустранением организацией «выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

В случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, а учредители вуза обязаны «обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения», включая форму, курс и стоимость обучения, говорится в сообщении.