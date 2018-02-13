Роскомнадзор стал третьей стороной в иске Дерипаски к Насте Рыбке

Роскомнадзор заявлен в качестве третьей стороны в иске предпринимателя Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) по делу о распространении данных о частной жизни. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Как рассказал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, рассмотрение иска в суде начнется 1 марта.

Накануне сообщалось, что YouTube и Instagram грозит блокировка в случае, если они не удалят личные фотографии и видео Дерипаски и Приходько. Такая блокировка грозит сервисам из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски к Вашукевич и Кириллову.

Ранее Роскомнадзор на основании решений Усть-Лабинского районного суда внес в реестр содержащих запрещенную к распространению информацию ресурсов расследование ФБК о «неформальных переговорах» бизнесмена Олега Дерипаски и зампредседателя правительства Сергея Приходько.

Также ведомство внесло в реестр страницу с роликом в YouTube и блог оппозиционера, а затем потребовало от ряда СМИ удалить фотографии бизнесмена.

Напомним, в расследовании ФБК, которое было опубликовано 8 февраля, говорилось о совместном отдыхе Дерипаски и Приходько на яхте в Норвегии, что Навальный посчитал взяткой высшему должностному лицу. Расследование строилось на снимках из инстаграма и книге Насти Рыбки, которая сопровождала мужчин в той поездке.