На ОИ японский шорт-трекист сдал положительный допинг-тест

Шорт-трекист Кей Сайто из Японии не прошел допинг-тест на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид. Сам спортсмен опровергает применение допинга.

Уточняется, что тестирование, которое дало положительный результат, было проведено до начала соревнований.

Сайто отстранен от участия в Олимпиаде, и уже покинул олимпийскую деревню. Окончательный вердикт CAS вынесет после окончания соревнований.

Сайто был включен в состав японской сборную на мужскую эстафету на 5 тысяч метров.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане завершатся 25 февраля.